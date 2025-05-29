“監院”公務車風暴不單純？綠委：無從得知

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）“監察院”公務車風波爆不停，副院長李鴻鈞昨日出手禁止個人使用公務車，被拍到的秘書長李俊俋以及“監委”是否應該要自處處份？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，一連串公務車風波嚴重打擊“監察院”的公信力，傷及“監察院”形象。



媒體詢問外界認為不單純，一連爆出多起公務車爭議，是否有特定組織在偷拍？吳思瑤說，我們無從得知，露出影像都有點雷同，引起觀察跟臆測。但我們無從得知，都是要提醒從政人物要謹言慎行，我們都要接受大家檢視。



她也說，李鴻鈞副院長已經向社會表達“監察院”會嚴格檢視，也做出禁止規範。“監察院”是監督別人要整飭官箴，應該作為公務體系好的表率，這段時間風波造成社會觀感不佳，感到遺憾，該檢討就檢討。既然李鴻鈞副院長已經表達從嚴執行，那我們就正面觀察“監察院”後續作為，要拿出正面表率。



“立法院”司法及法制委員會召委、中國國民黨籍“立委”吳宗憲下週一安排“監察院”秘書長李俊俋到委員會說明。吳思瑤說，對於吳宗憲召委安排，我們只能尊重，至於有沒有政治操作可能性，下週一詢答就可以看到。



她也說，在野黨委員一定會就這個議題發揮，“立委”監督我們都尊重，“監察院”應該要拿出更好改革方案。提供給民眾，杜絕負面觀感的做法，我們不分黨派都會嚴格檢視。