盧秀燕再轟中正路改名勞民傷財　饒了民眾

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）台“內政部”推動全台“中正路”改名政策，台中市遭點名推動進程緩慢。國民黨籍市長盧秀燕今天在議會針對相關議題答詢表示，台中要改中正路名會有上萬人的戶籍資料需更動，加上路標、門牌調整等所費不貲，呼籲民進黨不要因為意識形態勞民傷財，請饒了民眾吧！



台中市議會29日召開市政總質詢，無黨籍台中市議員林昊佑針對中正路改名一事質詢，指聽說光是台中市中正路改名換門牌，就要花5千萬元以上，是否真有此事？民政局長吳世瑋答詢時表示，台中市有7條中正路、5條中正街，還有中正巷，若加上中山路，設籍者約有3萬8954戶，若要改路名包括路標、門牌、號碼重編、民眾戶籍資料異動等，所需成本有待計算。



盧秀燕答詢表示，若只改中正路，台中市有1.7萬人需要改身分證、中山路則有7.4萬人，總共9萬多人，其他如戶籍與健保資料、水電、電信等，甚至連交通卡、從小的通訊錄、Uber Eats的地址都要跟著改，她問“人民為了生活奔波夠辛苦了，還嫌不夠嗎？”



盧秀燕痛批，民進黨政府此政策根本是勞民傷財，不僅花的都是人民納稅錢，還讓人民奔波、困擾，何其忍心為了一個政黨的意識形態，讓人民去奔波，政府去傷財？請民進黨政府饒了民眾吧！