高雄中正路改名？陳其邁：須居民連署、投票

民進黨政府推動全台中正路通通要改名，高雄最長的中正路被點名要不要先改。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）台“內政部”推動全台中正路改名，中國國民黨主席朱立倫28日點名“高雄最大的那一條中正一路到中正四路，要不要改改看？”民進黨籍高雄市長陳其邁29日上午受訪時回應，“道路改名自治條例規定要由民眾連署，經投票做決定，市府就按照規定辦理。”



“內政部長”劉世芳推動全台中正路改名，並點名藍營執政的台北、桃園、台中進度緩慢。國民黨籍台中市長盧秀燕嗆聲“吃飽太閒”，國民黨主席朱立倫28日也砲轟“內政部”吃飽沒事幹，只為意識形態，朱立倫反問高雄市長陳其邁要不要把高雄中正一路到四路都改名？



陳其邁29日上午出席活動受訪時表示，高雄道路改名有自治條例的法律規定，這個要由民眾連署，經由投票做決定，這個已經行之多年，市府就按照規定辦理。



根據高雄市民政局統計，高雄市38個行政區，有24個行政區有中正路（街），總計全市共39條。由於高雄市在縣市合併前，原高雄縣各鄉鎮市幾乎都有中正路或中正街。另外，高雄市則有中正一路到四路，共跨越4個行政區。



民政局統計，全市在中正路旁的門牌共計19428面、17603戶、3萬7784人，而門牌數最多的是橫跨苓雅、新興、前金、鹽埕等4區的中正一至四路，共計5993面，最少的是林園區中正路16面。



民政局指出，縣市合併後並無中正路更名先例，若要更名須依“高雄市道路命名及門牌編釘自治條例”第4條第2項，經道路居民過半數連署者，得向戶政所提出，戶所辦理更名前須與地方充分溝通，並舉辦地方說明會蒐集民意。



民政局說，因街路命名涉及居民權益廣泛，包括戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理；基於“內政部”已辦理“中正”路名研究案，未來會持續關注進度及結果。