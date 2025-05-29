高金素梅：民進黨大氣魄不再　只欺負台灣人

高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”提案修兩岸人民關係條例，欲規範台灣人民赴陸言行。無黨籍“立委”高金素梅29日痛批，民進黨修法不是為對付敵人，而是要把政治思想與民進黨政府不同的人都當成中共同路人。民進黨真是一代不如一代，前黨主席徐信良還曾說“大膽西進躍馬中原”，如今大氣魄已不再，只剩下欺負台灣人，民進黨真是墮落！



陸委會主委邱垂正僅回應，這不是事實，我們不接受這樣的事實。



民進黨籍“立委”邱志偉、林楚茵等人提案修法《兩岸人民關係條例》第9條及第91條，主張對台灣人民赴陸，配合轉貼中共黨政機關圖文，或發表消滅“中華民國”存在等言論者，應予以法律限制，並增訂罰則。



“立法院”內政委員會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，並邀陸委會主委邱垂正列席。



高金素梅質詢時表示，從賴清德3月宣佈中國是境外敵對勢力以來，這2個月民進黨提出“國安法”修法，今天兩岸人民關係條例、港澳條例也提出修法，綠委以“國家安全”為名，法條越修越嚴、罰款越修越高、規範範圍越來越寬，看來民進黨把14億人口的中國定義成境外敵對勢力不是為了對付敵人，而是為了把政治思考與民進黨政府不同的台灣人民變成通敵的中共同路人。



高金素梅問及，發表危害“中華民國”存在或變更自由民主憲政秩序之內容，到底是什麼呢？能不能具體告訴大家到底是什麼？邱垂正回應，如消滅“中華民國主權”、鼓吹武統台灣等。高金素梅不滿地反問，嘴巴講講就可以危害“中華民國”啊？什麼時候變得這麼沒自信？這麼脆弱？

