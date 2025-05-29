“監委”濫用公務車狂燒　藍委要求負政治責任

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）繼“監察院”秘書長李俊俋被爆私用公務車接送愛犬，另一“監察委員”蘇麗瓊也遭揭露曾搭公務車看牙，讓“監委”濫用公務車的話題持續延燒。對此，中國國民黨“立委”牛煦庭今天表示，綠營之所以要搞大罷免，顯然就是因為擔心監督力量繼續存在“國會”，會愈來愈多官場醜態被挖出來。



牛煦庭強調，更令人遺憾的是，“監察院”發生公器私用的不良行為後，不僅沒有人負起政治責任，現在更是連環爆。建議“監察院”秉持高道德標準，全面透明公開說清楚講明白，並且讓相關人士負起政治責任，這才是比較負責任的做法。



“監察院”近日陷入公務車私用風波，不僅秘書長李俊俋被爆動用公務車輛接送愛犬，“監察委員”蘇麗瓊也被爆搭公務車看牙。“監察院”副院長李鴻鈞發聲明表示，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止。針對媒體報載事項，會立即啟動調查，以釐清事實真相。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時對此表示，他不是很理解李鴻鈞的聲明要表達的重點，第一，如果規定通通不能使用公務車，那不是因噎廢食，懲罰好人嗎？第二，公務車本來就不能為個人所使用，本來就應該為公務所使用，所以背後到底還有多少見不得光的事情，建議“監察院”秉持高道德標準講清楚。



牛煦庭提到，當大家在追查事情真相，導正官場風氣時，竟然還有青鳥側翼或極端團體，還認為這些事件有特定團體提供照片，要動搖國家？難道社會各界都不能針對“監察院”這麼荒謬的行為，做出一些評論？



牛煦庭認為，不要只會用意識形態來掩蓋這些弊案的發生，來掩蓋治國的無能，希望大家回到正常的角度，一個正常的政府運作本來就應該有強力監督的力量存在。