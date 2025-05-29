張啟楷：邵琇珮翻供打臉檢　柯消瘦但很自信

民眾黨籍立委張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，日前也被裁定再延押2月，柯9日再出庭。台北地方法院今日傳喚汙點證人時任台北市都發局總工程司邵琇珮，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷旁聽後轉述，邵琇珮也翻供了，又再多1名證人打臉台北地檢署。柯文哲雖消瘦，但仍自信滿滿。



北院今依北檢聲請傳喚同案被告、汙點證人邵琇珮出庭作證，與北檢、5名被告辯護人進行交互詰問，邵琇珮接受北檢檢察官廖彥鈞詰問有無受到柯文哲等人上級壓力時，邵琇珮說沒有，僅強調中國國民黨籍台北市議員應曉薇的顧問吳順民2021年9月曾說計劃通過、再請大家協助辦理，衹有這句讓都發局同仁有點壓力。



全程旁聽的張啟楷在休庭10分鐘出來受訪轉述，邵琇珮也翻供了，說京華城容積獎勵率可依都市發計劃法第24條去提高，這也是邵的提議、沒違背法令，也有跟前台北市都發局長黃景茂講、黃景茂再與前台北市副市長彭振聲講，都委會大會通過是沒違背法令的，北檢卻一直想引導說有受到柯文哲壓力、所以違背法令。



張啟楷說，檢察官問邵琇珮是否檔不住柯文哲等上級壓力？還有應曉薇、吳順民是否開完都委會後會向柯文哲告狀？邵琇珮都說這樣講不精準，應曉薇哪有時間每次都找柯文哲告狀？另外前面有6個單位上級蓋章，她是第7個，沒有所謂擋不住問題。



張啟楷說，邵琇珮推翻了檢察官在起訴書寫的內容，容積獎勵率也是經都委會合法通過，邵琇珮算是翻供，這是第6名證人。北檢已被打上非常多大叉叉，從首位證人朱亞虎大翻供後，又有證人林欽榮、林洲民、苗博雅、劉秀玲、邵琇珮，其中衹有苗博雅苗頭比較不對，柯文哲基本上在6名證人證述稱得上5大勝、1小勝，足見起訴書筆錄有問題。



張啟楷也批，偵辦柯文哲案的北檢檢察官林俊言居然被舉薦為第6名高票的主任檢察官人選，其實只是第6名也不光彩，林俊言不正訊問、威脅引導證人及被告咬柯，都被打臉，司法信賴度很低，也影響賴清德民調，北檢怎會變這麼丟臉。