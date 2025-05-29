綠批盧秀燕蓋台中大巨蛋　陳其邁卻送祝福

民進黨籍高雄市長陳其邁29日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕28日宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區“創研1”用地，遭到台中綠營批評。不過民進黨籍高雄市長陳其邁29日被問及任內是否也要孵蛋時，陳其邁則提高雄的巨蛋與世運主場館已獲國際演唱會及經紀公司認同，並對台中蓋大巨蛋表達樂觀其成，他更恭喜台中，能夠加快是好事。



盧秀燕28日宣布台中大巨蛋落腳西屯的水湳經貿園區，遭多位民進黨籍台中市議員批評決策草率、把地方重大建設當成開盲盒，甚至“拿大巨蛋救民調”。盧秀燕則回應，市府多次考察、開會才宣布，希望趕快興建，並強調對於台中大巨蛋，有決心非做不可，希望下屆市長任內就可以剪綵，不要像台北，5年被搞到11年。



另外，盧秀燕也提到，政治人物要幫忙建設，不要前面反對、後面蹭票，盧秀燕希望，政治人物對自己城市的建設可以給予祝福、協助。



陳其邁29日出席活動時也被媒體問及“任內是否有規劃大巨蛋？”陳其邁表示，美國或歐洲球場，不管是巨蛋或戶外場地，都非常多元，更重要的是場地是不是符合環保永續、符合國際賽事標準？也必須有更多藝文表演活動，來滿足多功能使用。陳其邁也提到高雄巨蛋、高雄世運主場館也都獲得國際演唱會、經紀公司的認同。



對於台中蓋大巨蛋，陳其邁表示，當然也樂觀其成，台中能夠蓋巨蛋，大型的運動場域或者是適合各項藝文表演，台中市民也期待非常久的時間，所以他真的也是恭喜台中，能夠加快，讓台中市民有更多選擇，當然是好事。



近期因為台灣進入非核家園後，後續電力缺口由火力發電填補，引發許多爭議。高雄興達電廠與台中火力電廠的機組運轉狀況成為政治攻防議題。陳其邁近日拋出“反對南電北送”、“各縣市用電自己供”後，又指台中15%電力需他縣市供給，被外界解讀隔空嗆盧秀燕。今天談到台中要蓋大巨蛋，陳其邁態度則放軟許多。