張斯綱昨爆料“監院”　今就因罷免案被檢約談

國民黨台北市議員張斯綱遭北檢約談。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市議員張斯綱28日才爆料台“監察院”秘書長李俊俋、“監委”蘇麗瓊公務車私用，並於台北地檢署提告背信罪。29日即因罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤涉偽造文書案被告身分，遭北檢約談。對此，張斯綱僅說目前不清楚。



張斯綱昨與國民黨籍桃園市議員凌濤、黨發言人楊智伃前往北檢告發李俊俋用公務車接送愛犬涉嫌侵占、背信、圖利罪後，張斯綱在加碼爆料“監委”蘇麗瓊也違法搭公務車看牙醫。



張斯綱上午在調查官陪同下現身北檢，媒體問是發生什麼事、證人還被告身分？張斯綱僅低調說目前都還不清楚。後續瞭解張斯綱是罷免吳思瑤“幽靈連署”偽造文書案被告身分。



檢調偵辦台北市民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶被罷免案，收押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等，張斯綱則聲援協助“地動刪瑤”召集人賴苡任等人持續推動罷免吳思瑤連署，張斯綱也是是2024吳思瑤競選“立委”的對手。



張斯綱於中午12點出庭北檢偵查庭接受訊問，約下午1點多會結束。



無獨有偶，與吳思瑤、張斯綱同樣是台北市第一選區（士林、北投）的國民黨籍台北市議員陳重文，除了台智光案外，28日也被士林地檢署偵辦北投農會選舉涉嫌賄選的被告，後以20萬元新台幣交保。