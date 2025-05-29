追問賴清德併購說　藍委許宇甄舌戰邱垂正

陸委會主委邱垂正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前談兩岸關係提到“大公司併小公司”被解讀是指統一。中國國民黨籍“立委”許宇甄21日以此與陸委會主委邱垂正唇槍舌戰了5分鐘，許今再就“小公司”是否自我矮化與邱大戰，邱則不斷跳針“只是兩岸互動的比喻”，讓許嘆道，要你去反駁賴清德的說法，也是為難你啦。這才結束這場舌戰。



不過，接著質詢的民進黨籍“立委”張宏陸擇幫忙解釋，一間公司規模小，價值、影響力、關鍵地位也不一定低，台灣雖然小，但半導體業有關鍵技術，我們這間公司雖然小，但價值高出一般工廠上千倍，這哪有矮化？邱垂正才鬆一口氣說，像委員這樣談就很好，就怕過度曲解。



“立法院”內政委員會審查台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，並邀陸委會主委邱垂正列席。



許宇甄質詢問及，賴清德的“併購說”，為何公開宣稱台灣是比較小的公司？用“小”形容國家地位，不是自我矮化嗎？難道國家主權還有大小之分？這樣的說法不是傷害台灣的主權與尊嚴？



邱垂正則說，還是要強調兩岸互動不應該創設我們無法接受的前提，不能說一定要接受一中原則的九二共識，我們要先接受台灣是中華人民共和國的一部分。許打斷問，你同意併購說？邱說，只是一個比喻而已，兩岸互動要對等尊嚴相互尊重。許追問，說小公司有沒有矮化？邱回應，只是做兩岸互動時的……不要設置我們無法接受的前提，這前提就是要求台灣變成地方政府。

