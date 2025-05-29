羅廷瑋：盧秀燕從未談選黨魁　與朱交情深厚

藍委羅廷瑋接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫日前接受專訪，首度表態願意交棒，但未明確說明是否參選連任，被外界解讀是以退為進，壓迫黨籍台中市長盧秀燕表態競逐黨魁的時間和空間。對此，盧的子弟兵、國民黨台中“立委”羅廷瑋向中評社表示，盧秀燕從來沒有跟他們提到參選黨主席這議題，朱和盧之間有直接的溝通管道，私下溝通遠比外界想像來得多，並非是平行線，所以目前的相關言語都不需過度放大解讀。



羅廷瑋強調，或許朱立倫和盧秀燕之間有一些默契，互相協助或者是分工合作，但外界因不了解、不清楚，就會猜忌、懷疑、擴大解讀，但以內部來看，他認為這些長輩有自己的智慧去做私底下的協調、溝通，也有自己的節奏。



羅廷瑋今天在“立法院”接受中評社訪問，談及朱立倫和盧秀燕的關係，他說，朱也曾經和他們分享過，他很早以前就認識盧秀燕，兩人的交情深厚，加上彼此之間是有直接的溝通管道，是有交集的，並非平行線，所以在這過程中就無需針對單一言詞來放大解讀。



至於盧秀燕是否該參選主席的問題，羅廷瑋表示，坦白講盧秀燕從來沒有跟他們提到這議題，即便是平常的私下聊天，盧也只會談論市政，就像盧平常受訪那樣，市政以外的事情，幾乎不談，所以目前都沒有談論黨主席的議題。



另外，許多藍委不認同黨主席選舉在9月進行，擔憂和大罷免時程有重疊，會影響黨內團結？



羅廷瑋說，對於主席選舉的時程規劃，大家都會擔心在過程中會不會擦出不必要的火花，去影響到整體氣勢，這部分大家應該坐下來討論，到底時間要不要延後，他認為只要是黨內公開討論，有很好的協調機制，就不會有不必要的猜想。



羅廷瑋強調，現階段我們應該要更加大力度去關注，台灣的民主正在崩壞當中，這是全台人民都重視的議題。至於黨內的選舉到底有沒有造成社會矚目？他認為有待觀察，所以黨內現階段重點應要放在哪里，就可以好好琢磨、斟酌了。