盧秀燕轟綠甩鍋煮飯也有空污　很不應該

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）核三廠除役後，台灣正式邁入“非核家園”，台電公司雖然對外稱不影響供電，但卻被發現除役的老舊燃煤機組竟重啟發電引發空污疑慮，“環境部長”彭啟明卻說，“家庭主婦煮菜”也是空污來源。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此抨擊民進黨政府，不願正視能源政策失誤，將空污責任甩鍋給民眾煮飯、汽機車排放，很不應該。



台中市議會29日召開市政總質詢，多位國民黨籍市議員關切核電退場後，能源政策對市民健康與產業用電的影響，尤其面對缺電危機與空氣污染的雙重挑戰，憂心中市府多年努力可能前功盡棄。國民黨籍市議員陳文政並指出，民進黨政府不承認缺電，一方面卻被人發現煤電火力全開，空污嚴峻，沒想被人質疑後，竟推說民眾在家煮飯的油煙、汽機車排放的廢氣也是空氣污染的主因，令人瞠目結舌。



陳文政提到，台電對外稱不缺電，結果高雄興達電廠除役的老舊燃煤機組卻悄然重啟發電，台中市有全台最大規模的台中火力電廠，未來也可能出現類似狀況，希望盧秀燕團隊要做好監督，不要讓除役機組被貿然重啟。



盧秀燕答詢表示，台中火力電廠目前是全台最大規模電廠，而且通通是燃煤機組，最近可以從數據看到，自從核能退場後，台中電廠機組火力全開，而且一個禮拜就加了5萬噸燃煤量，對空氣污染造成嚴重影響。



盧秀燕強調，就是因為燃煤發電會影響民眾的健康，所以全世界都在展開煤電退場、淨零碳排。她第當選市長就職第一年的時候，就曾經到英國、荷蘭訪問，考察當地燃煤電廠除役的推動經驗。