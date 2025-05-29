施政滿意度六都之末？張善政：民調樣本異常

綠議員黃瓊慧質詢桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月29日電（記者 盧誠輝）民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今日在桃園市議會總質詢時表示，根據《遠見》雜誌最新民調結果顯示，中國國民黨籍桃園市長張善政的施政滿意度居六都之末。對此，張善政指出，在該份民調的8個施政面向中，桃園市居六都第三名，他不解為何他的滿意度會是最後一名？因此他認為這是統計學上的“異常樣本”。



桃園市議會今日召開第3屆第5次定期會第38次會議，張善政率領桃園市政府各局處首長列席備詢。民進黨籍桃園市議員黃瓊慧質詢時表示，日前《風傳媒》民調，張善政施政滿意度是六都第一名，但時隔一周後的《遠見》雜誌民調，張善政的施政滿意度卻是六都最後一名，為何市府會質疑《遠見》雜誌的民調樣本有問題？



張善政指出，《遠見》雜誌民調的調查期間比《風傳媒》稍早，只是《遠見》比較晚公布，而光是近半年就有包括《天下》雜誌、《經濟日報》、《三立》和《風傳媒》等4份民調，桃園市最好的是第一名，最差也還有第三名，因此他仔細研究《遠見》民調後發現，在八個施政面向中，桃園市居六都第三名，但不知道為什麼市長滿意度卻是最後一名，所以他認為這在統計學上來說是“異常樣本”。