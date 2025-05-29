許銘春後悔投入高雄初選　競辦已人去樓空

前“勞動部長”許銘春原設在高雄市中華路四段的競選辦公室，外面已掛上租售招牌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆爭取黨內高雄市長初選。去年也曾表態宣布參選的前“勞動部長”許銘春，捲入霸凌輕生案牽連後幾乎沒有公開行程，昨晚也傳出她赴民進黨廉政會說明時稱最不該參加初選。許銘春團隊幕僚今天證實，高雄競選辦公室已經關閉，其餘內容不回應。



屬“菊系”有“小花媽”之稱的許銘春競選辦公室設在高雄市前金區中華四路一棟商辦2樓空間，去年11月舉辦開幕記者會。今天被發現辦公室外的“高雄有春”招牌已經全數拆除，2樓辦公空間也已全數清空。



根據該棟大樓警衛透露，許銘春團隊本月就陸續搬離，大約上週搬完，該物件房東也已賣掉，未來可能會有醫美團隊進駐。



許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，並遭告發涉貪污等罪。民進黨廉政會去年11月著手調查，向相關單位徵詢資料並請許銘春到廉政會說明。昨晚許銘春低調戴著口罩到民進黨中央說明，面對媒體追問，她僅微笑回說謝謝。



據廉政會主委邱駿彥會後轉述，許銘春提到自己“最不應該就是參加初選”，並認為是因為參加初選，“才會被攻擊到這種程度”，許銘春也提到，“初選目前已經停下來了”。



民進黨高雄市長初選暗潮洶湧，綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺皆參戰。而林岱華目前涉詐助理費案，檢調仍在偵辦中。