解套地方補助款　卓榮泰提636億追加預算

卓榮泰。（台“行政院”提供） 中評社台北5月29日電／“行政院”刪減地方一般性補助款引起反彈，甚至稱“政院”此舉有違法疑慮。為解決此問題，“行政院長”卓榮泰29日在“行政院會”表示，若各縣市“立委”能支持“政院”提出636億元新台幣的追加預算，包含禁伐補償、對“國軍”調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加的話，“問題或許可以迎刃而解、不失為一個解決的方法”。



“行政院”發言人李慧芝今日在院會後記者會轉述，台南市副市長葉澤山在“行政院會”中，提出臨時動議，建請以追加預算的方式來解決地方面臨的困難。



卓榮泰表示，今年政府總預算刪減數達到2076億，每一筆錢都直接跟人民相關，“行政院”在被如此刪減的情況下，調整支出結構，刪除一般性補助款，這是不得不、也是唯一的作法。



卓榮泰指出，“立法院”大幅刪減636億元，讓“行政院”跟地方政府都陷入窒礙難行之中。經“主計總處”盤點，部分縣市政府尚有舉債空間，可以運用歲計賸餘，或者樽節非必要支出等。他理解各縣市政府的為難，而“行政院”也有為難之處，只能向“立法院”提出覆議，而覆議也被否決了。



卓榮泰提到，當初“立法院”審議總預算之時，非常感謝部分縣市像台南、高雄的“立委”都是支持“行政院”。未來如果各縣市的“立法委員”也能夠支持“行政院”提出636億的追加預算，包括禁伐補償及對“國軍”調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，“問題或許可以迎刃而解、不失為一個解決的方法”。



卓榮泰喊話，期待各縣市可以發揮影響力，讓各地方的“立委”能夠支持“行政院”辦理追加預算，就像當初台南、高雄一樣，期待大家共同一起來努力。

