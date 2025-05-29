南投罷藍委紛爭　民進黨要求縣長許淑華說明

民進黨發言人吳崢。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月29日電／民進黨發言人吳崢29日召開“個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主！”記者會，痛批南投縣選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，仍執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，嚴懲違法毀壞民主行徑，並要求國民黨籍南投縣長許淑華出面說清楚。



罷免南投縣藍委馬文君、游顥團隊今天質疑南投縣選委會連署書剔除標準，並至南投地檢告發違反個資法；南投地檢署表示，昨天已分案，將併案調查事證釐清案情，縣選委會則再次強調依法依規。



吳崢表示，針對南投縣罷免“立委”馬文君、游顥第二階連署案查對結果，兩者合計共有7906份連署書遭剔除，其中兩者甚至共近1700多份連署，被以字跡潦草、模糊不清等，帶有人工主觀方式予以剔除，引起公民團體質疑與其造冊內容明顯不同，更造成社會不少爭議。



吳崢指出，面對媒體詢問罷免連署遭剔除部分，南投縣選委會副總幹事黃志聰竟稱“關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識”都會逐一刪除，如此說法令人質疑。因為依照“中選會”規定，罷免連署人以親筆草簽，仍具有效力。



吳崢表示，“中選會”先前行文地方選委會，清楚表明地方選委會如認為連署過程中，可能有代簽、假簽名狀況，需依照“中選會”指導辦法進行查對，依照公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法第16條寄送查詢單向當事人查詢，“中選會”依據法令都特別強調全台22縣市選委會及“中選會”，都不能使用戶政系統進行查對。