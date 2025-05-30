日媒示警2026台海衝突　呂禮詩析可能性

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中5月30日電（記者 方敬為）日媒報導引述美國軍方人士分析，認為中國大陸2026年可能攻台。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，相關評估有其道理，其實解放軍近年在軍事訓練上，經常採取“拿敵練兵”的模式，講求更為貼近真實情況的“實戰化”演訓，其中就包括台海方面，可看作某種作戰準備。換言之，中國大陸隨時都在準備因應可能發生的任何事態，時間點的判斷基本上沒有太大意義。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



日本《產經新聞》日前引述美軍現役中校布萊恩．柯格（Brian Kerg）的分析，中國大陸可能提前在2026年攻台，將優先奪取台灣南部與澎湖地區，鎖定供電能源等設施打擊，此外，沖繩美軍將首當其衝，面臨通訊中斷、戰機遭毀，指揮部也恐陷入癱瘓，甚至為了撤離眷屬也將影響戰力，儘管日本自衛隊也決定參戰，但美日聯軍優先考慮的會是對解放軍實施的攻擊。



呂禮詩表示，西方針對台海形勢的評估，有許多綜合考量，其中最常預期的就是，解放軍對台發動攻擊的模式，大部分認為會採取“由演轉戰”，但這個想法，很多時候是受到幾個歷史性戰役影響，例如七七盧溝橋事變，又或者最近俄烏戰爭。



他說，可是俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，真的是從演習轉成作戰嗎？如果從純軍事的角度來看，當時其實克林姆林宮早就對於烏克蘭嚴聲厲色的告誡，不能夠加入北約，俄國已將紅線畫定了，所以俄羅斯不一定是從演習轉為作戰，而是其原來就是準備要作戰，只是以演習是一種掩護，只要烏克蘭跨越紅線，俄國的軍隊就會展開反應。

