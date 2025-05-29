藍議員精算中正路改名　難怪陳其邁不敢承諾

高雄市最長的中正一至四路橫跨苓雅、新興、前金、鹽埕等4個行政區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）民進黨政府推動全台中正路通通要改名，藍營六都首長明確拒絕，民進黨籍高雄市長陳其邁則說需要居民連署投票。對此，中國國民黨籍高雄市議員許采蓁29日表示，高雄市如果只改中正一路到四路就要花新台幣1200萬元，全市都改要花新台幣5千萬元、將近20萬個工時，一旦要改真的是勞民傷財的表面功夫，難怪陳其邁不敢承諾，也不敢反抗“賴政府”，只能悄然無聲。



賴清德上任以來推動全台中正路通通要改名，國民黨主席朱立倫28日點名“高雄最大的那一條中正一路到中正四路，要不要改改看？”民進黨籍高雄市長陳其邁29日上午受訪時則回應“道路改名自治條例規定要由民眾連署，經投票做決定，市府就按照規定辦理。”



根據高雄市民政局統計，高雄市38個行政區裡面，有24個行政區有中正路（街），總計全市共39條。另外，全市在中正路旁的門牌共計19428面、17603戶、3萬7784人。門牌數最多的是橫跨苓雅、新興、前金、鹽埕等4區的中正一至四路，共計5993面，最少的是林園區中正路共16面。



對此，許采蓁29日指出，高雄市如果將中正一路改到中正四路，一共需要花費的行政與人力成本約新台幣1200萬，更需要耗費55831小時才能完成相關作業。如果要擴大到連“中正路”、“中華路”、“中山路”、“介壽路”全改名，需要花5500萬和192512小時，高雄市政府請10位公務員24小時不眠不休都要800天才做得完。