洗錢新台幣217億！郭哲敏一審判11年8月

郭哲敏與林秉文共同經營88會館高級招待所，傳出有政界和檢察官、警界高層出入，被形容為“88之亂”。（黃國昌臉書） 中評社台北5月29日電／台北市88會館負責人郭哲敏涉嫌經營賭博網站不法獲利新台幣16.5億餘元以及與地下匯兌、洗錢高達217億元，遭檢方起訴。對此，新北地方法院29日一審判決出爐，郭哲敏依照銀行法遭判刑11年8月，可上訴。



位於台北市信義區松勤路的“信義88”招待所因曾有政治、司法界大咖進出，成為政商名流聚會基地而名噪一時。



郭哲敏被檢方認為犯案時間長，且未主動繳回犯罪所得，被起訴涉犯《銀行法》《組織犯罪防制條例》等罪嫌，具體求刑15年。掌控郭金流的大帳房杜韋蓁遭求刑12年。共犯張旭昇則同為犯罪集團核心，遭求刑10年。



對此，新北地方法院今一審判決，郭哲敏依照銀行法遭判刑11年8月，經營線上博弈的賭博罪則無罪，可上訴。據了解，郭今沒到庭聆判，合議庭將把判決書送到看守所給郭簽收，上訴期間屆滿時，羈押期限仍有餘裕，將交給高院二審調查是否續押。



郭哲敏身陷88會館案遭逮前曾逃亡泰國遭通緝9個多月，2023年8月10日被押解返台羈押後，同年11月新北地檢署依違反銀行法、賭博、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴求刑15年。2023年郭哲敏數度交保遭檢方抗告，交保金從5千萬到2億元均火速籌齊。



今年1月10日辯論終結，郭哲敏3天後獲2億元交保恢復自由身，卻多次違規接近機場、海岸線引發告警，法院配發的手機斷線失聯，合議庭認為有逃亡之虞。今年4月11日緊急將他拘提到案再執行羈押，並於4月26日再延押2個月。



另外，郭哲敏與人稱“百億賭王”的PGTalk負責人林秉文共同經營88會館高級招待所，傳出多有政界和檢察官、警界高層出入，引爆政壇話題及檢警風紀疑雲，被形容為“88之亂”。而林秉文於審理期間棄保潛逃，事後竟連續在臉書上發文替自己洗白，甚至與“立委”隔空互嗆，被認為嚴重挑釁公權力，重創司法形象。