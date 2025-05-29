張斯綱被約談惹議　國民黨：就要沒收罷綠委

國民黨召開“昨日告發‘監察院’，今日檢調帶走清算”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市議員張斯綱昨天向檢方告發“監察院”秘書長李俊俋濫用公務車涉侵占、背信等罪，今天立馬遭檢方以涉及罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤涉偽造文書案被告身分約談。國民黨下午召開記者會痛批，這令人質疑民進黨就是要沒收罷免台北雙吳案，要沒收全台的罷綠委連署案，這就是民進黨、賴清德的陰謀。



張斯綱昨與國民黨籍智庫副執行長凌濤、黨發言人楊智伃前往北檢告發李俊俋用公務車接送愛犬涉嫌侵占、背信、圖利罪後，再加碼爆料“監委”蘇麗瓊也違法搭公務車看牙醫。29日即因罷免綠委涉偽造文書案被告身分，遭北檢約談。雖然張斯綱僅庭訊約半小時後即被請回，但已引發政壇關注。



國民黨今天下午召開“昨日告發“監察院”，今日檢調帶走清算”記者會，由凌濤和楊智伃出面聲援張斯綱。



凌濤說，昨日柯文哲，今天有張斯綱、有各地志工領銜人，明日就有可能是任何人，我們現在必須站出來，看到張斯綱只不過認真參與了罷免吳思瑤，支持公民團體的活動就被清算。一路以來，司法持續恐嚇領銜人與罷綠委志工，現在連在地的民意代表都要恐嚇，未來誰還敢繼續連署？



凌濤質疑，台灣司法已經濫權到無法無天的地步，拿這幾天的案子來對比，國民黨揭露介入罷團的台中市議員江肇國團隊，甚至民團可能涉嫌違法募款，設有內帳等等情況，檢調去查了嗎？國民黨告發李俊俋公器私用，查了嗎？搜索了嗎？羈押了嗎？為何告發的人現在就被約談？



凌濤強調，台灣幾十年來的司法改革一夕被賴清德毀滅，現在的司法竟然變成恐嚇百姓、製造寒蟬效應的武器，不止把罷雙吳沒收，沒收了全台罷綠團體，甚至張斯綱是非常可能在吳思瑤罷免案通過後，參與補選的人選，賴清德有必要超前部署到這種地步？要讓大家完全不敢站出來，賴清德拿司法當武器，人民都看不下去。



楊智伃則表示，當今的司法已經是看見問題不解決，反而要解決提出問題的人？綠營用司法當武器，只准罷藍不准罷綠，無論罷藍或罷綠連署都有錯假，但司法系統對罷藍團體輕輕帶過，卻對罷綠的團體祭出司法大刀，要呼籲所有還有良心的檢調人員停止受政治操弄，不要再讓民眾對司法信心垂直下降。