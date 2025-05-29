罷瑤快掛了　陳揮文：國民黨為何不能好好做

“中選會”公文諭知罷免吳思瑤案更換領銜人失敗。（照片：中選會提供） 中評社台北5月29日電／罷免民進黨籍“立委”吳思瑤團隊“地動刪瑤”原領銜人張克晉退出，經緊急報請更換領銜為詹嘉文後，28日卻遭“中選會”駁回，理由是同意更換連署人中，有700人並非原來提議罷免者，不符規定、必須去除。資深媒體人陳揮文28日痛批，國民黨仍未從“幽靈連署案”中學到教訓，陳揮文怒問，吳思瑤和吳沛憶是藍營最有機會會罷掉的2位民進黨籍“立委”，國民黨為什麼就不能好好做，這該怪誰呢？



因罷團“地動刪瑤”領銜人張克晉日前宣布退出，罷團改由備補領銜人詹嘉文接替，依規定須取得一半連署人以上的同意書，才能正式換將。罷團經郵寄通知連署人等程序，在5月19日宣布回郵數量達標並送件。然“中選會”28日卻指，經台北市選委會查對，有700人非屬原提議人，有22人為原提議人重復簽署。該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，該選區罷免案領銜人仍為張克晉。



根據《中時新聞網》報導，“我可以批評賴苡任嗎？還是我可以批評國民黨？”陳揮文28日在個人YouTube頻道及其廣播節目“飛碟晚餐”中指出，更換罷瑤領銜人同意書裡2399份裡面，有700份無效的，國民黨有從此次幽靈連署學到教訓嗎？顯然沒有。他表示，目前檢偵辦大規模查辦藍營連署不實案，多名國民黨公職被帶回調查，大家可以批評綠營手法不符比例原則，但他想問朱立倫，難道你就眼睜睜地看著（國民黨）縣市黨部，被完全沒有停的（搜索）動作？



陳揮文說，這些黨工除了是國民黨的人，更是藍營在地方的骨幹，才是朱應關心的，但朱卻為柯延押的事發聲抱不平“你關心柯文哲幹嘛”。陳揮文說，自己不屬藍白綠任何顏色，全部都會批，但眼見國民黨面對存亡挑戰，若只想隨便應付過去、不肯徹底改革或坐盼白營相助贏回執政，能有未來嗎？



陳揮文嘆，吳思瑤和吳沛憶是最有希望罷掉的2位綠委，為什麼國民黨就不能好好做？逐一寄給全部的罷瑤原提議人、收取同意書並不難，但為何會有700人不是原提議人？這700人又為何會收到同意書？第一階段連署是否有問題？陳揮文問，這該怪誰呢？他也不知道。