陸委會：不會清查一般民眾是否有陸戶籍

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”日前清查軍公教人員有無申領中國大陸身份證、定居證及居住證，並進一步擴及清查地方公職人員、公立學校教師。是否會再針對一般民眾進行第三波清查？陸委會副主委梁文傑29日表示，目前對軍公教以外的一般民眾，我們沒有要清查，但若收到檢舉會處理。



“賴政府”日前清查軍公教人員是否持有大陸身份證、定居證及居住證，陸委會主委邱垂正指出，第一波4月底查處約37萬人，99.87%的公務員均具結，但有2位公務員申領有大陸身份證、申領居住證者有75位，陸委會均已協助註銷。“內政部政務次長”馬士元26日則證實，針對地方公職人員、公立學校教師，將展開第二波清查。



陸委會29日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，第一波專案清查對象是軍公教核心人員，目前已清查完畢，而此次清查重在宣傳，未來還會定期查核。而此次清查讓許多人具結，若具結不實未來被查獲，也會有法律責任。



梁文傑說，至於軍公教以外的一般民眾，我們並沒有要清查，但若收到檢舉領有中國大陸身份證、定居證及居住證，我們都會按照兩岸人民關係條例處理，除去台灣的身份，這樣的例子有很多。