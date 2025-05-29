高雄興達電廠偷開除役機組　藍揚言告陳其邁

國民黨高雄市議會黨團29日召開記者會，質疑高雄市政府包庇台電、涉瀆職。（國民黨高雄市黨部提供） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）台灣核電歸零後台電陸續啟動興達、大林等電廠的老舊燃煤機組救援缺電，引發民眾憂慮。高雄藍白陣營接力開記者會痛批興達電廠3、4號機組在沒有操作許可及生煤使用許可下燃煤發電。國民黨籍高雄市議員29日開記者會向市府檢舉台電，要求開罰，否則下周提告民進黨籍高雄市長陳其邁瀆職。



綠營則反擊依法監督要罰什麼？高雄藍綠陣營持續對此議題攻防。



台灣進入非核家園後，台電重啟位在高雄的興達、大林等電廠老舊備用機組，民眾憂心空污嚴重，危害健康。台灣民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌27日率黨團到興達電廠考察，批評賴清德“說一套做一套”，直指錯誤能源政策讓人民用肺發電，國民黨籍高雄市議員邱于軒、白喬茵也到場出席，也讓話題持續加溫、升高關注度。



國民黨高雄市議會黨團29日繼續追打高雄市政府，由總召黃香菽率議員邱于軒、陳麗娜、白喬茵、李雅靜、鄭安秝等人在議會召開記者會，痛批高雄市環保局謊話連篇，完全無作為，更指市府應該帶頭捍衛市民權益，而非當中央的“細漢仔”，將向市府檢舉台電，若未獲回應，下周將提告陳其邁、高雄市環保局長張瑞琿瀆職。



“捍衛高雄市民健康權益，寸步不讓！”黃香菽率黨團成員呼口號表達立場。邱于軒指出，興達電廠3、4號機明明是備用機組，非緊急備用，根本無操作許可，高雄市環保局應對台電開罰，且生煤使用許可早在去年9月到期，台電向高市府提出展延申請，都被駁回，卻試圖用“備用機組”、“緊急備用機組”來逃避法規。

