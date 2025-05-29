邵琇珮連說二次沒被施壓　柯文哲猛點頭

汙點證人、台北市政府參議邵琇珮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，日前也被裁定再延押2個月，29日再出庭。台北地方法院今日傳喚汙點證人時任台北市都發局總工程司邵琇珮，她強調沒受到柯文哲等上級施壓，另外也感歎過程中被當賊看、感覺不好。柯文哲頻頻點頭。



至於為何認罪？邵琇珮說，她會認罪是做最壞打算、做最好的期盼。



現任台北市政府參議的邵琇珮，曾任都委會執秘。柯文哲委任辯護律師鄭深元詰問邵琇珮，去年9月1日“回國”到案有沒有被檢察官問說“如果妳還唬弄得過去，我們就來試試看？”邵琇珮說“可能有，但不太有印象”。鄭深元問：“會怕嗎？”邵琇珮先是“嘖”一聲後強調，不知道怎麼形容，從來沒發生過，她工作多年，倒也不見得怕，只是在過程中被當賊看，任誰的感覺都不會很好。



邵琇珮也強調，自己去年8月17日至9月1日“出國”，是因機票在前一年就買了，前一個月也有向直屬長官台北市副市長李四川請示，9月2日卻看到自己在新聞上是“在逃共犯”，她就趕緊回家，看到3個“調查局”人員在搜索。



鄭深元問，處理京華城案有無受到上級壓力？邵琇珮重申2遍，以她對柯文哲市長的信任，她不相信她不蓋章，就會被拔官，她沒有受到壓力。柯文哲此時聽聞後，頻頻點頭如搗蒜。



邵琇珮還說若用她原本被偵訊時講“都發局阻擋京華城案”這阻擋2字的用字遣詞可能不是那麼精準、怪怪的，並說便當會決議研議京華城案前面已蓋了6個章，她難道會蓋第7個章表示不准研議嗎？她一般也不會去挑戰長官決定。北檢檢察官廖彥鈞問“不服從會怎樣？”邵說這應跟案情無關。

