台4月出口年增3成　連續18個月正成長

4月出口值為歷年單月次高。（照片：台經濟部統計處提供） 中評社台北5月29日電／台“經濟部”統計處29日公布當前經濟情勢概況指出，受惠於人工智慧與新興應用商機持續熱絡，加上美國暫緩加徵高額對等關稅，客戶端提前拉貨動能有增無減，4月出口487億美元為歷年單月次高，年增29.9%連續18個月正成長。



台“經濟部”統計處表示，4月對歐洲以外之主要市場出口皆雙位數成長，以對東協年增60.2%較高，對美國、中國大陸與香港、日本各增29.5%、22.3%、13.3%，出口至東協、美國金額均再創單月最高。



台“經濟部”統計處指出，4月主要貨品出口多較上年同月增加，其中受惠於AI、高效能運算等應用需求旺盛，資通與視聽產品、電子零組件出口各增60.5%、26.8%，前者出口值改寫單月新高紀錄，並為2004年1月以來首度超越後者；化學品因銷美藥品倍增，出口成長15.2%。



台“經濟部”統計處表示，4月外銷訂單年增19.8%，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求強勁，以及受惠美國暫緩高額對等關稅客戶提前拉貨，惟部分傳統貨品因需求疲弱，加上海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。



台“經濟部”統計處說，4月份製造業生產指數年增23.7%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，加以美國高額對等關稅政策延後客戶拉貨動能增加，惟部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響而呈減產，抵銷部分增幅。



台“經濟部”統計處表示，4月失業率為3.32%為25年來同月最低，較上月下降0.03個百分點，終止連續2個月上升走勢，與上年同月相比，亦下滑0.04個百分點，整體勞動市場穩定。

