蔣萬安再怒轟　卓榮泰砍到社福教育非常惡劣

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪地方政府一般性補助款規模達27.2%，引發反彈。中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日再度開炮怒轟，“行政院長”卓榮泰砍補助款影響地方的社福、教育、照顧弱勢，是非常惡劣的選擇，請民進黨籍台北市議員林亮君要說服的應是卓榮泰。



“行政院長”卓榮泰今天說，未來若各縣市“立委”支持“行政院”提出的636億元新台幣追加預算，讓禁伐補償、“國軍”調整待遇的各項重要預算能夠辦理追加，將不失為一個解決的方法。



蔣萬安今日下午赴台北市議會進行市政總質詢備詢指出，今天下午4點半，台北市政府委任律師赴“政院”總收文處，正式遞交訴願書。



林亮君質詢，蔣萬安應去說服5名國民黨籍台北市“立委”王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，支持“政院”提追加預算，她也希望追加預算不受影響、如期如質拿到，但都源自“立法院”粗糙地通案刪減“政院”總預算達900多億元，蔣萬安當然可採取法律行動，但她認為曠日廢時，縣市長都該支持“政院”提追加預算。



“妳可以去說服民進黨、說服卓榮泰，那就什麼問題都沒了！”蔣萬安反擊，如此一來根本也不用提追加預算或地方審議，過去他當“立委”時，每個會期審議預算都會有統刪比例，但沒有一次“政院”會選擇砍地方一般性補助款。今年總預算是3.1兆創新高，林亮君應支持台北市預算一毛都不能少，請林亮君支持他連本帶利都要向中央討回。



“聰明是種天賦，善良是種選擇，但“行政院”卓榮泰卻選擇砍向弱勢、社福、教育，是非常惡劣選擇！” 蔣萬安痛批，“政院”也要說明清楚追加預算理由什麼？當初依法核定地方一般性補助款不就都沒問題了嗎？這本就是要依法要給地方的，地方補助款是會影響社會、教育、長照、照顧弱勢等，這些都是老人家本來就該享有的權益，還有包括孕婦的乘車補助等。



林亮君則不願繼續與蔣萬安辯，接著質詢雙北世壯運缺失，蔣萬安也進行澄清。