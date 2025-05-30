黃敬平：美重啟核能復興　綠只想賺錢很無恥

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月30日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普日前簽署行政命令，將啟動美國核能復興計劃，預計2050年前，美國核能發電容量將擴增4倍。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，連特朗普都知道核電的重要性了，但就只有民進黨政府想透過廢核來發展綠能光電賺大財，實在非常可惡與無恥。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，輝達執行長黃仁勳日前才主動向台灣喊話“應該要投資核能，擁有能源不應該是一種污名”，黃這一席話充分反應了台灣企業的心聲，因為穩定供電對高科技產業來說實在太重要了，尤其是黃日前才宣布將在台北市北投士林科技園區設置海外總部，如果台灣未來真的要成為全球AI的算力中心，就不應該廢核。



他說，沒想到黃仁勳話才剛說完沒多久，就遭到青鳥出征，他想請問青鳥怎不去出征已簽署行政命令要重啟美國核能復興計劃的特朗普？實在非常的荒謬與可笑。



黃敬平感嘆，連特朗普這樣的政治狂人都知道核電的重要性了，但就只有賴清德仍要緊抱民進黨“非核家園”這張神主牌，寧願犧牲能穩定供電的核電不用，卻要偷偷摸摸去把高雄興達電廠、大林電廠等老舊機組重啟運轉發電，讓台灣火力全開，犧牲人民的健康來用肺發電。



黃敬平提到，德國之所以敢捨棄核電不用，是因為德國就位在歐陸中間點，可以輕易地跟鄰國買到電，透過陸路運輸甚或管線就可輕易完成，這和台灣四面環海的情況相當不一樣，就算未來台灣真的向美國阿拉斯加購買天然氣，但萬一台灣海域被封鎖，這些天然氣還進得來嗎？