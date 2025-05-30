中評關注：台反美比例上升AIT這招有用？

根據快析輿情資料庫分析，特朗普就職後與宣布對等關稅，反美比例增加。（快析輿情資料庫提供） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）美國白宮國安會大幅縮編，許多“知台派”人員離職。近日卻有多位美國跨黨派參眾議員訪台，美國在台協會（AIT）也都在訪團抵台與離台時發出聲明強調台美關係的強化。美方動作很明顯是要消除台灣社會的“疑美論”，但賴會見時都強調增加投資美國、採購武器等，仍讓民眾對美國產生質疑。



近日有美國聯邦眾議員布魯斯魏特曼（Bruce Westerman）27日至29日率團訪問台灣；稍早還有美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）5月28日至29日訪問台灣。美國跨黨派參眾議院陸續訪台，有刻意安排的痕跡。



美國總統特朗普上台後，首先是台積電確定到美國加碼投資，但特朗普仍宣布對台灣採取對等關稅32%，雖目前暫緩實施，台美持續談判中。但特朗普在中美談判關稅談判後，提及和平與統一言論，接著又大幅裁員有諸多友台派的國安會，引起熱議。



特朗普日前下令禁止哈佛大學招收外籍生，傳出還考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。美國這些動作都將令美國失去其他國家的信任。台灣有50多位學生在哈佛就學，亦受波及。



特朗普政府這些動作，除了排外，涉及思想審查外，已令台灣民眾對美國信任度大減。根據QuickseeK快析輿情數據庫顯示，在特朗普上台之前，台灣民眾反美比例25%，但關稅政策之後，反美比例增加到36%。



美國副總統范斯日前出席海軍官校畢業典禮時公開提及，“美國不會再投入目的不明的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突”。因此，若台海若發生衝突，美方能用什麼方式幫助台灣，可能有限。這也會讓長期認為“台灣有事”美國會馳援的台灣民眾對美國失去信心。