高雄龍舟比賽登場　陳其邁、張子霖互動熱絡

2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽30日下午舉辦開幕活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）明天就是端午節，全台各地划龍舟比賽陸續登場。高雄愛河在端午連假3天舉辦龍舟賽事，首日愛河上進行龍舟拔河比賽，吸引不少民眾到場圍觀，下午開幕活動上，民進黨籍高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處處長張子霖台下互動熱絡，台上則互相吐槽，看今年國際友誼賽美國隊與市府隊誰會最後一名，製造話題為活動揭開序幕。



“2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽”5月30日至6月1日端午連假在愛河水域熱鬧舉行，本屆共有162支隊伍參賽，10個國際城市蒞臨參與。除龍舟競賽外，還有特色市集、紙風車劇團、親子龍舟、水上氣墊樂園、祥龍燈展演、水上樂團演出及夜間傳統龍舟賽事等，結合端午連假推動觀光。



開幕儀式30日下午在高雄愛河的高雄市音樂館前廣場舉辦，民進黨籍高雄市長陳其邁，綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷，藍委柯志恩等人均出席，並與美國在台協會高雄分處處長張子霖等海外代表一同為活動划開序幕。



由於去年在高雄端午嘉年華的國際友誼賽上，高雄市議會龍舟隊、高雄市政府隊、美國在台協會高雄分處、及日本台灣交流協會高雄事務所等4支隊伍同場競技，日本隊奪冠、議會隊摘下亞軍，市府第三、美國隊第四。



張子霖上台致詞時也笑著用中文說“去年第四名，被陳其邁吐槽365天，今年拿第三名就可以，只要在陳其邁前面就好。”這番話逗得台下哈哈大笑。



陳其邁上台時也回敬“感謝美國隊，去年如果沒有美國隊，市府隊是最後一名。”陳其邁也點名“聽說高雄市議會都偷偷練習，但議長知道今年會輸所以沒出席開幕，最大對手應該還是日本隊。”陳其邁也提醒民眾白天記得防曬喝水，晚上來逛夜市，多多享受高雄的端午節。



高雄市運動發展局表示，今年龍舟賽事分為公開組、大專混合組、U23混合組及國際友好隊伍，共吸引來自全台各地超過162支隊伍、逾3500人次報名參賽，今年總獎金高達新台幣120萬，大型龍舟菁英混合組獎金高達30萬，為南部最高。



另外，龍舟競賽種類分為龍舟拔河、傳統龍舟與競技龍舟直道競速，並有親子龍舟體驗，並於夜間安排傳統龍舟賽事。多支傳統強隊：日月光代表隊、中鋼龍舟隊、鍵財機械、健身工廠、海軍官校等皆有報名參加，選手們將在愛河上揮槳競速，展現團隊精神與堅強體魄，競爭將更加激烈。