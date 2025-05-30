高雄龍舟賽開幕大跳APT　政治人物跟著嗨

高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽開幕活動，韓籍啦啦隊員安芝儇等人上台大跳《APT.》。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）高雄愛河在端午連假3天舉辦龍舟賽事，由於賽事隊伍有運動明星、明星啦啦隊陣容，今天在愛河畔舉辦開幕儀式中，特別安排韓籍啦啦隊員、網紅、職棒明星上台大跳風靡全球的歌曲《APT.》，出席與會的政治人物也都跟隨洗腦旋律嗨跳舞蹈動作，結合近年台灣職棒球場上的應援文化，增加話題也吸引粉絲到場瘋拍。



“2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽”5月30日至6月1日端午連假在愛河水域熱鬧舉行，開幕儀式安排台灣職業棒球明星張泰山、倪福德、鄭達鴻，以及韓籍啦啦隊員安之儇、網紅茵茵、鋼鐵人籃球隊應援團團長Morris等人，帶領台下眾人進行熱身操，大跳風靡全球的歌曲《APT.》。



不僅民進黨籍高雄市長陳其邁、美國在台協會高雄分處處長張子霖都站起來跟隨台下一起擺動手腳，秀出經典的《APT.》舞蹈動作；綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷，以及藍委柯志恩，也都跟隨洗腦的音樂旋律哼唱與跳舞，跳完整首長度3分鐘的歌才停下。



陳其邁明年任期屆滿卸任，有意爭取高雄市長初選的綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，還有可望代表國民黨參選市長的藍委柯志恩，都把握這場一年一度端午龍舟嘉年華活動出席爭取曝光，也都安排人員在現場發扇子，不少民眾一次拿到好幾把，戰果豐碩。



今年高雄龍舟賽事分為公開組、大專混合組、U23混合組及國際友好隊伍，共吸引來自全台各地超過162支隊伍、逾3500人次報名參賽、10個國際城市蒞臨參與，除眾多好手參賽外，也有親子龍舟體驗、府會國際對抗賽、運動明星、明星啦啦隊、水上樂團秀及文創市集。

