李銘義：美派兵將更嚴苛　不可能馳援台灣

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）美國近日稱未來“不再投入不明確的軍事任務”引發討論。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問分析，未來美國要介入須滿足危害美國國家安全、必須快去快回、擁有優勢武力，所以不會再投入龐大軍事體，且美國派兵標準更嚴苛，不會派兵以巴、烏克蘭、甚至台海，美要台灣自己守自己，但美國馳援可能性，按照美最新說法是“不可能”，都不符合要件。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府研考會主委。



美國總統特朗普和副總統范斯最近分別在西點軍校以及海軍官校演說強調，美軍任務的執行將放在“捍衛國土，全軍破敵”單純目標上，未來美國“不再投入不明確的軍事任務”，明確表達美國戰略方針，置重點在經貿市場拓展、晶片供應鏈安全、關鍵科技防控、減少國際干預、降低多邊軍事承諾、重視導彈防禦與邊境安全，並將重行檢討國防開支配額等。



李銘義表示，特朗普不喜歡打仗，且認為打仗很耗費美國國力，從最近發言來看，換句話說，第一，美國投入的軍事任務要很明確，要危害美國國家安全，第二，軍事任務必須要很快速解決，時間很短，譬如一周內，第三，美國必須要優勢武力去攻擊，必須時間短、優勢武力攻擊才能快去快回。



舉例來說，李銘義表示，譬如美國不會再投入像伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、伊朗戰爭，因為都是很龐大的軍事體，沒辦法一次解決。軍人保衛國家安全，國家安全誰來界定？是特朗普與范斯，由白宮領導階層決定國家利益後，執行軍事手段、軍事任務時，不再投入不明確的軍事任務。確保軍事任務安全，美國軍人不會傷亡。



那可能會介入的例子？李銘義表示，譬如近期紅海危機（因葉門反政府武裝組織胡希運動自2023年10月18日起多次攻擊以色列和穿越紅海的商船而引發的國際危機）的例子，第一，危害到美國公海航行安全與商業利益，第二，葉門叛軍“青年運動”是很小的單位，武力也不強，第三，美國軍隊進入兩天就解決，才花48小時。

