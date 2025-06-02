李銘義：台海危機感加深　解決得靠兩岸溝通

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 資料照） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）日本《產經新聞》報導日前引述美軍現役中校布萊恩‧柯格分析指出，中國大陸有可能提前在2026年攻打台灣，比外界之前預測的2027更早。屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問表示，預測2026、2027均代表危機感，提早一年代表“危機感加深”；且在巴基斯坦與印度衝突後，更凸顯台灣已無空優，未來戰爭處於劣勢。他籲若要解決危機就是靠溝通，避免造成任何誤判、誤觸。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委。



李銘義表示，預測時間有兩個意涵，一個是這個情況真的很急迫，因為後年就是2027年了，時間緊迫的意思就說，兩岸的危險性、危機性是上升的，且兩岸危機上升很多智庫都這麼說，包括中、美智庫都是這麼說。



“危機真的在加深中！”李銘義表示，普遍認為是2027是中國大陸對台的軍事武力可以到全力攻佔的地步，這是出自美軍的評估。



李銘義表示，但都期望2026、2027是危機感，不要真的發生，因為真的發生，也無法符合美國總統特朗普最新提出的符合美國國家安全利益、美軍急速出兵、擁有很快解決的優勢武力，台灣目前都沒有符合這些條件，目前對台灣最好的就是和平穩定，要安全、不要戰爭。



李銘義表示，日媒報導內容，代表危機感上升，危機感上升更需要去解決這樣的危機，而解決危機的方法，絕對不是封閉、也不是不要交流，越封閉、越不要交流，越有可能造成誤判，造成雙方情況的不理解，誤判、不理解，就可能觸發臨時的事件，譬如軍機不小心擦撞，不小心誤觸飛彈擊毀，那問題就很嚴重。



5月份印度與巴基斯坦在克什米爾地區爆發激烈軍事衝突，並傳出消息，巴基斯坦空軍出動中國大陸製造的殲-10C戰機與PL-15空對空飛彈，成功擊落多架印度戰機，包括法國製飆風戰機（Rafale），震撼全球軍事界。