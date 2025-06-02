大清郵筒現身台中谷關　趣味十足

郵筒上刻有“大清郵政”字樣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月2日電（記者 方敬為）台中市谷關郵局坐落在“谷關風景特定區”內，是當地唯一郵政業務單位，該郵局為了促進郵務收入，結合谷關的人文歷史發展觀光特色，包括郵局大門前設立象徵和平的白鴿雕塑，還有兩個仿清朝光緒時代的郵筒，上面刻有龍紋及“大清郵政”字樣，吸引不少觀光客前來拍照打卡，並且在該處寄出旅遊紀念明信片，活絡郵務績效。



隨著時代變遷，全台郵局的郵務收入普遍呈現下滑趨勢，谷關郵局為了維持郵務績效，配合谷關風景區觀光性質，轉型特色郵局，除了外觀打造出當地原住民泰雅族風格，局內販售木製明信片、賞鳥帽等商品，郵局外頭也結合谷關的人文歷史，設立裝置藝術，成為另類觀光景點。



谷關風景區位在台中市和平行政區內，所以谷關郵局的大門口就設有象徵和平的白鴿雕塑，與和平區地名相呼應，且中華郵政的品牌主視也是以“飛鴿”為意象，別具特色。



此外，谷關郵局還特別設置2個仿清朝光緒時代的郵筒，上面刻有龍紋及“大清郵政”字樣，相當吸睛，成為遊客打卡熱點，由於谷關風景區以溫泉資源聞名於世，谷關溫泉最早被發現就是在清光緒年間，因此谷關郵局前擺出“大清郵政”信筒，格外趣味。