中評關注：能源政策遭轟　不利綠大罷免

台電公司。（中評社 資料照） 中評社台中6月2日電（記者 方敬為）台灣自5月17日進入“非核家園”以來，全台各地火力電廠機組強力運轉，甚至除役的老舊燃煤機組都需重啟支援供電，能源穩定性備受質疑。伴隨著火力發電污染，電價可能上漲等疑慮，讓民眾及產業界憂心忡忡，綠營發動的大罷免行動或間接受到衝擊。



台灣最後一部運轉的核三電廠2號機組於今年5月17日宣告退場後，近2周以來全台火力電廠機組運轉率上揚，包括台中火力電廠9部機組運轉率高達九成，日前高雄興達電廠除役的3、4號燃煤機組被發現在未經高市府許可下，啟動發電，引發各界對“非核家園”政策的質疑。



除了火力全開支援發電外，近來全台各地停電事故頻傳，包括台南市南區5月19日因松鼠誤觸導致停電、台東縣台坂村5月19日因獼猴碰觸而停電、彰化縣伸港鄉5月23日因“臭青母（錦蛇）”釀停電、桃園市大園區5月24日因貓闖入造成停電、東縣富岡及都蘭地區5月27日因樹枝碰觸高壓導線停電、成功大學勝利校區5月28日因為老鼠誤觸停電、台中市西屯區5月28日因饋線跳脫停電、台中市大里區5月29日因電桿傾斜停電。



雖然台電對外說明的原因，多數為外力造成，但時間點就在核電退場後，不免引人聯想，更有不少民眾戲稱，台電公司將停電問題甩鍋給小動物，讓野生動物替錯誤的能源政策背黑鍋。



核電退場後，民進黨政府能源政策的亂象逐漸浮現，包括火力發電所導致的空氣污染問題，以及供電不穩定的疑慮，加上電價可能調漲等，讓民眾及產業界憂心忡忡。連美國晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前訪台時都指出，AI產業未來最大挑戰是“能源問題”，並呼籲台灣應支持各種能源發展，包括投資核能。



此外，全台規模最大的台中火力發電廠，所造成的空氣污染一直是中南部民眾關注的焦點，國民黨籍台中市長盧秀燕近期就出面抨擊民進黨政府驟停核電，導致中部人必須用肺發電，犧牲人民健康。



高雄市興達電廠的除役燃煤機組也被發現重啟支援發電，甚至未經過高雄市政府核發操作許可，也讓民進黨籍高雄市長陳其邁裡外不是人，並公開表態反對“南電北送”，強調各縣市用電要自己供應。顯然民進黨政府的能源政策，所產生的民眾質疑與民怨後座力不小，而此般現象，甚至可能影響到綠營發起的藍委大罷免行動。



台電公司在民進黨近年執政之下，虧損連連，2025年預估虧損新台幣332億至500億元，累積虧損可能超過4700億元，負債比率接近95%。虧損主因之一為官方否決成本低廉的核能，將重點放在發展成本高昂的再生能源以及燃氣發電，又不敢反映在電價上，導致台電連年虧損，以至於經常要編列預算以公帑撥補台電，相關舉措備受各界質疑，甚至是反彈。



氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法即指出，台電曾經是公營事業單位賺錢的支柱，結過現在被搞到連年虧損，台電目前負債新台幣2.6兆元，每年光是利息就要付321億元，不管有沒有賺錢，每分鐘都要付6萬元的利息，全民買單，如果政府不改革，只會讓躲在背後的利益團體，不斷的吸納稅人的血，台電淪為威脅人民的工具，民進黨推動大罷免，就是要掩蓋能源政策的失敗，如果罷免成功，10月就是一波巨幅的電價上漲。



環保與民生議題最受到百姓關切，面對能源供應不穩定情況，民生經濟首當其衝，“立法院”在能源政策上監督制衡功能將格外受到重視，要制衡就必須留下在野黨“立委”，是否衝擊到綠營的大罷免行動，值得觀察。