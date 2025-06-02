劉復國：特朗普急著促成美中峰會　部份軟化

亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月2日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前發文指控中國違反與美國的降低關稅協議。亞太政策研究協會理事長、政治大學國關中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，雖從媒體解讀是與稀土相關，但美方並未證實，也未闡明要對中國進行什麼動作。中國策略大方向是只要美國提出的條件超過能接受的底線，就不與美國談，反正不急著馬上就要有結果，用這種方式拖，就能看到特朗普在不少關稅主張上逐漸收縮、軟化，特朗普的指控並未脫此方向。



劉復國說，特朗普現在最急切的就是促成中美元首峰會，或至少是通個電話，但中國明顯不願被特朗普拿來操作美國內部政治的手段，而目前中美對談判都有期待，再加上國安會進行人事調整，或許也能解讀特朗普希望聽到在中美關稅博弈中較中性可行的聲音，估計中美關稅談判在90天緩衝期前後，會有轉圜階段。



中美高層5月12日對外宣布關稅談判結果，雙方同意暫停“對等關稅”90天，也就是將關稅稅率降低115%。但特朗普5月30日卻發文指控中國違反與美國的降低關稅協議。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、國家安全、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，特朗普現在最急切的就是在中美關稅戰的過程中，促成中美元首峰會或至少通個電話，但這與中國所要的方向並不同，中國要先談到較建設性的、雙方都能接受的具體條件，再由雙方領袖見面，但特朗普想要先握手再慢慢談，塑造中美緩和氛圍，好在美國內部進行一定操作。



劉復國說，特朗普在中美關稅談判後提到，“中國全面開放，對統一與和平非常有利”，很多人都在擔心是不是在中美貿易戰利益交換下，台灣變成籌碼，但觀察特朗普這段時間並未再提，美國政府也沒有解釋出一個所以然，外界便不需要再添油加醋，畢竟要解釋的還是特朗普本人。



路透社報導，特朗普25日表示，關稅政策目的是加強美國境內軍工業和AI發展，並非生產更多運動鞋和T恤。這是向中國妥協？