中評關注：新竹藍白反罷分進合擊　仍有雜音

新竹市長高虹安5月31日開心為藍委鄭正鈐慶生。（照片：施淑婷臉書） 中評社新竹6月2日電（記者 盧誠輝）新竹市綠營民團所發起的雙罷（停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐）行動，本月將揭曉是否進入第三階段罷免投票。新竹市藍白陣營已有默契，將採取“分進合擊”戰術進行抗罷，但因罷免結果對藍白會有不同程度影響，目前傳出新竹藍營基層已有雜音出現，因此抗罷成效仍有待考驗。



端午節剛過，高虹安和鄭正鈐緊鑼密鼓地各自跑攤，看似沒有交集的兩人，卻在5月31日鄭生日當天，留下高開心幫鄭慶生的畫面，為新竹市藍白反罷行動持續增溫。未來兩人的罷免結果，將牽動新竹市藍白板塊移動與政治接班梯隊變化，因此備受外界矚目。



據了解，新竹市藍白陣營為了聯手抗罷，日前已達成默契與共識，將採取“分進合擊”的戰術，平時各自鴨子划水進行空戰與陸戰，但有大型活動時，高虹安和鄭正鈐兩人則會合體共同抗罷，力求守住新竹市藍白共治的政治版圖，這從3月30日白營新竹宣講活動、4月23日和5月26日藍營新竹宣講活動，高、鄭兩人三度合體就可看出端倪。



另外，高虹安近日已在新竹市鬧區東門圓環附近成立“新竹保安隊”辦公室全力抗罷，鄭正鈐也將在過去位於新竹市經國路上的競選總部原址成立反罷免總部。隨著藍白資源陸續到位，只要“中選會”宣布兩人罷免案成立進入第三階段，藍白就會比照選戰模式全面展開熱戰，不僅會邀請重量級人士站台，也會舉辦選前黃金周與選前之夜等活動催票。



但在新竹市藍白陣營看似同仇敵愾聯手抗罷的背後，卻仍存有許多矛盾與眉角有待考驗。一是高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭重判7年4月，官司目前仍在二審進行中，未來二審若高仍被以貪污罪判刑，就得解職，因此傳出新竹藍營基層已有雜音出現，憂心藍營投入龐大資源後卻白忙一場。



二是雖然高虹安多次宣講時都再三強調若她被罷免成功，新竹市長將由“中央”官派“沒有民意基礎”的代理市長接任，但自從高在去年7月26日遭停職後，接任的台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠也同樣“沒有民意基礎”，這已讓部分新竹藍營基層私底下相當不服氣，認為2026總該輪到藍營自推人選參選。