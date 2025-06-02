中評關注：李俊俋為公務車載狗請辭能止血？

李俊俋請辭止血，是否為避免影響大罷免。（中評社 資料照） 中評社台北6月2日電（記者 黃筱筠）大罷免即將進入第三階段，罷綠委可能掛零，藍軍潰敗。在這關鍵時刻，“監察院”秘書長李俊俋用公務車接送寵物美容爭議狂燒多日後，李俊俋終於在昨天請辭並生效，緊急止血，今天就可以不用出席委員會，以免影響到綠營的大罷免。



大罷免陸續進入第二階段收件時間。但“中選會”中立性遭到質疑，先是駁回“立法院”提出的反廢死公投案，有前“中選會”委員跳出來指出，根據公投法第15條規定“經‘立法院’院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票”，該法並未明確賦予“中選會”有准駁權力，只能要求修正文字。



“中選會”除了駁回反廢死公投，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘還率先預言公投時間將在7月26日與8月23日，除了8月23日是公投法明定，投票日期是在8月的第四個星期六，“中選會”也說7月時間是柯自己推論，但也沒有否認。過去民進黨全代會都在7月中下旬舉辦，今年全代會提前到6月28日舉行，可見也是為了把7月留給大罷免投票，很可能事先已經知道大罷免投票日期。



民進黨最近的許多作為都為了大罷免盤算。李俊俋在2020年蔡英文與賴清德初選時，就是力挺賴的8位綠委之一，親近賴，在公務車事件發生第一時間並未主動請辭，僅有提到自請處份，還有一些綠委替他說話。但“立法院”司法及法制委員會今天安排會議邀請“監察院”秘書長等報告“如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制”，就是要“監院”使用公務車事件能說明清楚。

