中評關注：罷瑤案受挫　藍孤注一擲求突圍

罷免吳思瑤團體原本士氣高昂，但後續面臨許多難題，舉步維艱。（中評社資料照） 中評社台北6月2日電（記者 張嘉文）距離6月7日罷免案第二階段連署書送件截止日僅剩一週，藍營青年發動罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤行動，陷於無領銜人送件困局。罷團發動最後反擊，提出行政訴訟並申請暫時處分，希望打破“領銜人唯一送件”限制，也正透過中間人溝通，爭取因受到壓力退出的原領銜人張克晉回心轉意。



罷團雙軌推進，看來也是此案的最後生機，但此事件也看出罷綠團體的處境，在已無退路下背水一戰，力求讓罷綠戰線延續，也替中國國民黨在大罷免局勢下爭取一些反制力道，畢竟如果被視為指標的罷瑤案也未成案，對藍營士氣打擊將是無法承受之重，更可能連帶影響其他罷綠委案的成功率。



此事件的癥結，凸顯於《選罷法》第80條第3項規定，將罷免連署書的送件權限鎖定於第一階段的領銜人。在罷瑤案正在這裡卡關，原本的領銜人、藝術學者張克晉因檢調偵辦經不起壓力，月前無預警聲明退出，導致整個罷免行動被卡死。罷團因此提出主張，這樣的制度設計已背離人民罷免權應有的程序保障與民主精神，所以訴諸司法尋求突破。



目前台北高等行政法院已排定6月3日開庭審理，是否能及時裁准，或者先做出暫時處分，將是本案成敗關鍵，也是讓罷瑤案重回正軌的唯一途徑。若法院駁回聲請，罷團則勢必要回頭與張克晉溝通斡旋，試圖重啟意願，惟成敗未明，時間極為緊迫。據瞭解，張克晉本人已長時間不在台北住家，所以是否配合罷團送件，不僅涉及個人意願，也可能受到不明壓力的影響。



罷免吳思瑤案對藍營的特殊性，不只在於程序攻防，更在其象徵意涵。她是現任是“立法院”黨團幹事長、賴清德愛將，若能將其罷掉，將可大振藍軍軍心，而且她去年因台北市第一選區(士林、北投)在野分裂當選，原先被藍軍視為罷免成功的希望很大。



即便在受挫的狀況下，罷瑤團體這幾天仍進行第二階段連署的衝刺，民眾黨主席黃國昌也現身力挺，這些都是在建立政治聲量與社會能見度，為未來不論成案與否埋下延續動能。即便最後無法送件，若能累積數萬份有效連署書，也能避免罷綠聲量遭到重擊而一蹶不振。



總體來說，罷瑤案已不僅是單一選區的罷免戰，而是藍綠對決的縮影，罷團力求突破把握住最後一線生機，最後這幾天是重要關鍵。