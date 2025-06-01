台海巡署首邀Cosplayer登艦宣傳護海

“海巡署”艦隊分署1日邀請Cosplayer及攝影愛好者等登雲林艦拍攝。（圖：“海巡署”艦隊分署提供） 中評社高雄6月1日電（記者 蔣繼平）台灣“第六屆海洋日”將於8日舉辦，“海巡署”艦隊分署1日突破傳統，首辦宅世代動漫族登艦，邀請Cosplayer（角色扮演者）、宅舞舞者及攝影愛好者，登上“海巡署”4000噸級的雲林艦，盼透過參與者公開分享的拍攝作品，推廣到更多元的青年世代，凝聚台灣的護海決心與文化實力。



“海巡署”艦隊分署1日發新聞稿表示，本次推廣活動是首次嘗試將Cosplay結合艦艇開放拍攝，邀請約70到80名扮裝及攝影同好者近距離一睹雲林艦，期望透過參與者將所拍攝的作品公開分享，擴大海洋意識傳播效益，邀請全台民眾參與一年一度的海洋日，進一步認識海洋、參與海洋、關心海洋，凝聚台灣的護海決心與文化實力。



據“海巡署”艦隊分署轉述，扮演動漫新世紀福音戰士角色的Coser表示，第一次進入海巡最大的巡防艦，“震撼卻令人安心”，這不只是角色扮演，更難得的是與海巡的深度交流，與海巡並肩站在雲林艦上，覺得自己也是家園的守護者。她感謝有這樣的機會讓Coser們登艦展現自我，也更認識了守護海洋的責任。



本次的攝影主角“雲林艦”，是海巡“台艦自造”現役及建造中海巡艦最大型的四艘之一，隸屬於南部地區機動海巡隊，艦體為4000噸級設計，除優異的航行性能外，更具備手術室、診療室、負壓隔離病房及直升機起落艦等功能，於2024年正式成軍。



“海委會”第六屆海洋日活動將於8日登場，今年以“萬象海洋、永續共融”為主題，結合“海安12號演習”、4000噸級雲林艦開放參觀、海洋戲劇展演等多元活動，以“安全”與“文化”展現台灣對於海洋的重視。



“海安12號演習”海上操演於8日上午10時至11時20分於高雄港第16、17號碼頭舉行，內容包含攔截圍捕、吊掛救援、海空分列式等多項演練，並設有海巡裝備陳展區，展示海上聯合應變能量。中午12時30分至16時30分將開放雲林艦艦艇參觀。