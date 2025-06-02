郭正亮曝美經濟危機　哪有人這樣談判

郭正亮。（截自“國際直球對決”YouTube直播畫面) 中評社台北6月2日電／全球主要汽車製造商近日示警，中國大陸對稀土磁鐵出口的限制導致供應中斷，讓不少汽車工廠可能在數周內面臨停產危機。前“立委”郭正亮指出，美國第1季GDP負0.2%，4月消費性產品進口少掉30%，還想任性玩，對鋼鋁關稅改來改去，美國把自己搞得亂無章法，別的國家怎麼可能一直陪你任性玩，德國、日本、印度都被打到怒，哪有人這樣談判？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮1日在《國際直球對決》節目表示，美國對談判解讀過度，以為稀土會開放，豈不是把大陸當白痴？稀土是大陸的王牌，如果要亮底牌，那美國的半導體制裁，也要同比例來取消。大陸的設想就是這樣：你要我管制稀土出口？那你的半導體出口管制也要取消！



郭正亮質疑，如果大陸的稀土就這樣出口，美國對大陸管制那1000多項都沒有動？哪有人這樣談判的？



郭正亮表示，“這個會連動，我覺得特朗普真的是亂了”！郭正亮指出，美國給歐盟到7月9日，怎麼突然鋼、鋁要增加到50%關稅？完全打破特朗普的承諾！或者是暫緩90天的，到7月2日；或者是給歐盟的，到7月9日，“你怎麼可以這樣？所以我覺得他是惹惱包括日本在內！”日本也很生氣，說汽車關稅部分如果不能有個完全的解決，他不跟美國簽協議！話都講到這裡了。德國總理梅爾茨下週要訪美，他話也講得很硬。

