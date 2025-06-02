中正路改名被罵翻　劉世芳仍強調轉型正義

劉世芳受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月2日電（記者 黃筱筠）中正路改名議題，被藍軍罵翻，民意也不支持。雖然“內政部”態度軟化，但“內政部長”劉世芳今天受訪時仍強調，轉型正義是人權問題，要嚴肅對待。不管是中央或是地方政府，不要當成有錢才推動，這不是對於台灣在民主法治上推動轉型正義的態度。



“內政部”在賴清德就任周年前夕預告，要將全台灣的“中正路”改名。劉世芳日前再以中原大學大樓改名及台南湯德章大道為例，盼各縣市政府推動改名，引起地方政府反彈後。“內政部”昨天改口強調，促進轉型正義條例雖有明定中正路需改名，但是由地方政府主責辦理，會持續與地方及居民溝通，取得共識後再依法推動。



“立法院”內政委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案。



有關於中正路更名是否轉彎，劉世芳表示，中正路改名大家都知道。過去2017年在“立法院”通過轉型正義條例，2020年落幕，2023年“立法院”通過決議，要求“內政部”跟地方有一個協商機制溝通。“內政部”過去一兩年，根據決議跟轉型正義條例事項，按照規定法律處理。



她指出，同時委託學者專家研究，有提到，推動上面的困擾，建議以地方自治事項，由下而上處理，完全按照這樣的方式處理。

