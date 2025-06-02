美促增防務預算　張延廷：台灣只買到庫存品

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北6月2日電／美國“國防部長”赫格塞斯（Pete Hegseth）近日出席新加坡香格里拉對話論壇，呼籲美國的亞洲盟邦應該設法將“國防”支出，提高到GDP的5%水準。台前空軍副司令張延廷表示，美國希望防務預算能夠到達GDP的5%，結果台灣買到的不是我們所需要的，而是美國要出清的庫存，這樣子是坑台灣的錢。



台灣2025年防務預算規模新台幣6470億元，約佔GDP的2.45%。若要編到GDP的5%，等於是翻倍，就要1兆2000億以上，占總預算歲出將高達40%以上。



根據《中時新聞網》報導，張延廷1日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中指出，台灣已經蠻緊張，大陸演習、演練幾乎都是針對台灣，那為什麼已經付款的相關武器裝備卻沒有到位？美國軍工產業的意思是，可能是烏克蘭戰爭那個地方的需求。張不禁問，台灣不重要嗎？美國是講真話、還是打假球？



張延廷接著表示，美國若是講真話，真的很關心台灣，台灣已經付錢的相關裝備是不是要趕快到位嗎？美國也許在打假球，不然台灣威脅大，為什麼沒優先給台灣？



張延廷指出，美國還說希望“國防”預算能夠到達GDP的5%，結果買得不是台灣所需要的，而是美國要出清的庫存。前一陣子還有發黴的防彈背心裝備，把庫存的剩餘價值拿來台灣發揮，變成台灣來吸收。張認為，這樣子是坑台灣的錢。