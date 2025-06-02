黃國昌率眾衝“監院”：濫用公務車辦不辦？

民眾黨主席黃國昌與小草到“監察院”抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月2日電（記者 張穎齊）民進黨籍“監察院”前秘書長李俊俋與多名“監委”遭爆公務車私用，李1日已請辭獲准，但其他“監委”尚未出面說明。民眾黨主席、“立院”黨團總召黃國昌與子弟兵陳語倢今日到“監察院”抗議，要求“監院”說明如何處置其他濫用公務車的“監委”。



“監察院”副院長李鴻鈞於上午10時召開記者會說明秘書長李俊俋請辭事宜。台灣民眾黨主席黃國昌的子弟兵、汐金萬辦公室主任陳語倢上午先率支持者赴“監院”開記者會，痛批民進黨昔日喊廢“監察院”，如今違反亂紀、不敢再提、自打臉。



黃國昌結束“立院”質詢後也趕到“監察院”現場，呼籲“監察院”回答3個問題：第一、除了已請辭的李俊俋，其他濫用公務車的“監委”要如何處理？第二、這些濫用公務車的“監委”，“監院”什麼時候要提出彈劾？第三、濫用公務車者以涉及利用職務的背信罪，“監院”要不要主動移送檢調偵辦？



30多名柯粉不畏高溫烈日，一早到“監院”開“御史大夫不清廉 綠色高官人人嫌”記者會，由黃國昌的汐止金山萬里區主任陳語倢領銜，以及黃國昌的其他幕僚、還有自發性支持者。約10名警力在場維安。

