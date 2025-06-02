官方促經國路改名　盧秀燕：只會搞五四三

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月2日電（記者 方敬為）民進黨政府拚“去蔣化”，“內政部”推動全台“中正路”改名政策，引起多位縣市長反彈。“內政部”表示，會持續與地方政府及民眾溝通，並指出“經國路”也在改名的範疇之內。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此很批，政府不做實事，每天只會搞這些五四三，當務之急應該是把精力放在拚經濟、做實事，如何應對國際形勢的劇變，而不是意識形態。



針對中正路改名爭議，“內政部”5月31日強調，《促進轉型正義條例》有明定中正路需改名，但由於街道更名涉及的層面相當廣泛，會持續與地方政府及居民進行溝通，取得共識後再依法推動。“內政部”也指出，除了“中正”命名的街道，“經國”命名的街道也在改名範疇之內。



針對“內政部”點名經國路也要改名，盧秀燕2日受訪表示，本來以為改中正路名這件事情已經宣布暫緩，沒想到一波未平另波又起，“內政部”拋出“經國路”也要改，她覺得好像有點故意，大家越批評越要做！民進黨政府沒有把精力放在拼經濟照顧人民生活上，每天只會搞這些五四三，沒完沒了。



盧秀燕說，“內政部”的改路名政策，從中正路擴大到經國路，真的完全沒有必要，不是當務之急。面對當前國際形勢的變化萬千，政府應該將精力放在如何因應、提出對策，以及美國對等關稅政策後續對台灣經濟產業的衝擊，都需要政府拿出辦法來。