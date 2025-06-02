環團抗議無照燒媒　盧秀燕批台電帶頭違法

環保團體抗議火力電廠無照運轉，造成環境污染。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月2日電（記者 方敬為）台灣自核電退場後，全台各地火力電廠強力運轉，高雄興達電廠日前也被發現老舊除役燃煤機組在無操作許可的情況下重啟運轉。中部環保團體今天指出，台中火力電廠（中火）也有5部燃煤機組缺乏有效許可證，抗議“經濟部”及台電公司無照燒煤，訴求修正空污法。國民黨籍台中市長盧秀燕對此表示認同，並批評台電此舉形同帶頭違法，不應只准州官放火不許百姓點燈！



台灣最後一部運轉的核三電廠2號機組於今年5月17日宣告退場後，近2周以來全台火力電廠機組運轉率上揚，包括中火9部機組運轉率高達九成，日前高雄興達電廠除役的3、4號燃煤機組被發現在未經高市府許可下，啟動發電，引發各界對“非核家園”政策的質疑。



監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣聯盟等多個中部環保團體2日上午在台中市議會召開記者會，直指不只興達電廠無照運轉，中火也是無照燒煤！



環團指出，中火10部燃煤機組現在衹有5張操作許可證，包括2、3、6、7、10號機組均無有效許可，但卻照樣燒煤發電。經詢問台中市環保局，中火2號及3號機組因超量燃煤，情節重大，在2019年遭環保局廢證，但後來台中生煤管制自治條例遭“行政院”函告無效，目前這兩部機組的處分尚待“釋憲”，因此已無照運轉近5年半。

