黃國昌轟“法務部”：遇到綠色“監委”軟趴趴

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月2日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今安排“防制公務員瀆職”專題報告，台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌質詢時一再追問台“法務部長”鄭銘謙，昨晚請辭的“監察院”秘書長李俊俋濫用公務車涉犯何罪，鄭僅強調北檢已接到民眾告發正在瞭解中，但犯啥罪就要看個案，此部分他不瞭解。黃國昌大怒砲轟“法務部”“遇到綠色“監委”就軟趴趴！”，現場氣氛尷尬。



“監委”不當使用公務車爭議狂燒，除了李俊俋用公務車接送狗去美容，還有3名“監委”也被拍到公務車私用，包括蘇麗瓊搭乘公務車看牙醫、林郁容非公務時間使用公務車接送親友往返機場、王榮璋以公務車接送理髮等。



“立院”司委會今天排定“如何落實清廉政府及公務員瀆職之樣態與防制”專案報告，列席名單中包含李俊俋，但李昨晚請辭，今天“監察院”以不在該專題報告範圍為由，沒有指派其他人列席，其他列席官員包括“審計部”副審計長李順保、“司法院”副秘書長王梅英、“法務部長”鄭銘謙等。



黃國昌質詢時先批評“監察院”未指派另外官員列席一事，他說，李俊俋辭職歸辭職，但“監察院”總還有副秘書長吧？“監察院”沒其他人嗎？“監察委員”現在認為自己是太上皇機關嗎？



黃國昌說，對於“監委”濫用公務車事件的相關資訊，全體民眾都只能從媒體上知道，完全沒人來列席說明，實在離譜，他建議司委會召委、國民黨“立委”吳宗憲發文要求“監院”說明。



吳宗憲則回應說，“監察院”沒來，也沒提供書面資料，秘書長沒來也沒派其他人來，“有點在羞辱“立法院”。

