派車單涉偽造文書？北檢辦“監委”濫用公務車

李鴻鈞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月2日電（記者 黃筱筠）“監察院”一再爆發公務車私用事件，秘書長李俊俋已請辭，另有3位“監委”也被媒體揭露有此情況。“監察院”副院長李鴻鈞今天在記者會表明，“監委”獨立行使職權，只能移送紀律委員會調查。不過，有人去台北地檢署提告“監委”使用公務車問題，檢察官已正式啟動調查機制，因偵查中案件不能說太多，但北檢已啟動，有來過“監察院”了。



至於填寫派車單是否涉及偽造文書，李鴻鈞表示，我們行政調查部分就是針對派車單，是否有缺失問題，我們要進行總檢討，因為派車行之有年已經32年，我們要去解決這些問題，這個被外界檢視時，他就指示秘書長進行檢討。秘書長已經請辭，整個派車程序上，不能沒有改變，會進行總檢討。



“監委”不當使用公務車爭議狂燒，除了李俊俋用公務車接送狗去美容，還有3名“監委”也被拍到公務車私用，包括蘇麗瓊搭乘公務車看牙醫、林郁容非公務時間使用公務車接送親友往返機場、王榮璋以公務車接送理髮等。



“監察院長”陳菊去年底生病請假迄今已近6個月。被問到此事是否向陳菊報告過？李鴻鈞表示，因院長請假中，“我就是代理院長，一切由我承擔”。



上午“監院”記者會出席者有副院長李鴻鈞、副秘書長王增華。場外有台灣民眾黨主席黃國昌率30多名支持者前往抗議。



針對公務車私用後續調查，李鴻鈞進一步說明，秘書長李俊俋部分是行政調查，“監察院”這部分可以做。現在因為有人去北檢提告“監委”使用公務車，檢察官也正式啟動調查機制。但根據“監察院”相關法律明定，司法啟動調查時，“監察院”就不能調查，北檢目前調查中，我們要先停住，要等檢調調查完，我們才能再調查。

