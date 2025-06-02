民團抗議台中火力全開　嗆問賴這是健康台灣

台灣健康空氣行動聯盟主辦“中火汰煤氣候集會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月2日電（記者 張穎齊）核電歸零，台灣火力發電佔比高達84%，其中台中火力發電廠更受到關注。醫師公會等多個民團、中國國民黨、台灣民眾黨籍“立委”2日聚集在“立法院”外，抗議政府火力全開，要求2028中火要無煤，並問醫師出身的賴清德“這就是你要的健康台灣？”



台灣健康空氣行動聯盟主辦的“中火汰煤氣候集會”在“立院”群賢樓前舉行。與會者有集會活動發起人總指揮葉光芃醫師、台中市大台中醫師公會理事長魏重耀、診所協會全台聯合會副理事長鄭世基、社運歌手沈懷一、藍委王鴻薇、羅智強、羅廷瑋、白委張啟楷等。



活動從上午10點開始，進行長達近2小時，由沈懷一暖場開唱，接著由醫師代表們輪流發言，並請到民團、南投鄉親上演行動劇，拿出超大型的“南投媽”人偶象徵出巡請願，眾人也靜坐抗議，要求2028中火煤歸零。接著由藍白委輪流致詞，最後再由10幾個民團代表輪流發言、大合唱。



魏重耀接受中評社訪問表示，全世界的公共衛生學都強調燒煤是會影響健康，會造成重金屬汙染、危害健康，如今核電歸零，火力發電飆高，燒煤也將會危害人體的肺泡、血管。台灣人的平均壽命恐怕會少2年，會戕害全民、下一代健康。

