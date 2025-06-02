“監委”濫用公車應請辭？吳思瑤：該辦就辦

吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北6月2日電（記者 黃筱筠）對於“監察委員”濫用公務車是否也要比照秘書長李俊俋請辭，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，就讓“監察院”副院長李鴻鈞所組成調查小組好好去查辦清楚。她並強調，該查就查，該辦就辦，希望調查即刻啟動。



“監委”不當使用公務車爭議狂燒，除了李俊俋用公務車接送狗去美容，還有3名“監委”也被拍到公務車私用，包括蘇麗瓊搭乘公務車看牙醫、林郁容非公務時間使用公務車接送親友往返機場、王榮璋以公務車接送理髮等。



吳思瑤說，“監察院”應該是整飭官風，應該要落實廉能政治，但是一連串爆發公務車使用爭議，讓“監察院”喪失社會公信力、該查就查該、辦就辦，希望調查即刻啟動，且能有具體結果，向社會各界報告。



她也說，李俊俋已經請辭並深自檢討負起政治責任，我們尊重他的決定，希望這樣的爭議不要再發生，“監察院”要拿出更高的標準檢驗自己。



另外有關中正路更名的議題，是否需要花費太多錢？吳思瑤表示，任何道路要更名跟預算是兩件事情。中正路涉及是轉型正義，轉型正義條例完成立法這麼多年，但轉型正義在台灣最後一哩路還很漫長，去除威權崇拜，還需要多點時間達成共識之後再推動。



吳思瑤表示，轉型正義未竟之路還很漫長，把更名路名與預算多少混為一談，這是完全兩面向的議題。