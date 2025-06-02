高雄初選湧言會挺邱議瑩？林智鴻：未決議

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月2日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選四搶一，綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭激烈。近日傳出民進黨派系湧言會挺邱議瑩，投下震撼彈。湧言會民進黨籍高雄市議員林智鴻接受中評社訪問指出，這段時間邱議瑩展現高度誠意，都有進行接觸，湧言會雖有討論初選要支持誰，但因各選區議員與綠委都有交情，因此“沒有共識、沒有決議、沒有所謂時間表”。他認為四組人馬參選到最後的態勢沒有改變，就各自拚到最後。



對於激烈的初選，高雄市長陳其邁昨受訪表示，若初選能提前，對團結、選戰都有加分，並稱讚4人很有風度。



陳其邁明年任期屆滿卸任，在賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4位角逐者之中。賴瑞隆與許智傑同屬新潮流派系，邱議瑩雖無明顯派系色彩，不過與陳其邁交情深厚。林岱樺隸屬“正國會”，卻因助理費案風波未平聲勢受挫。



針對隸屬湧言會的前綠委趙天麟近日在餐敘公開力挺邱議瑩參選高雄市長，林智鴻表示，趙天麟是在5月30日的一場私人餐會時上台表達對邱議瑩唯一支持，但趙有強調是個人表達，並非派系決議，邱議瑩有在現場並上台表達感謝，這都是事實。但團體是沒有做決議的。

