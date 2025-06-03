葛如鈞：台灣單押美國　無多元韌性考量

國民黨籍“立委”葛如鈞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）新台幣兌美元5月飆升，台“中央銀行”1日發聲明呼籲外資不可炒作匯率，並強調美元做為最主要國際準備貨幣的地位仍無虞。中國國民黨籍“立委”葛如鈞向中評社表示，台官方沒有快速因應作為，仍緊抱、全押注美元，殊不知連美國總統特朗普都在為美元以外的貨幣做戰略準備，反倒台灣沒積極措施。



新台幣兌美元匯率上月狂升2元，台“中央銀行”發現，有外資以投資證券之名，預先匯入大額資金並停泊在台幣存款帳戶，卻查無實際投資事實，有套取台幣匯差之虞，發聲警告。



葛如鈞表示，新台幣升值，影響台灣的經濟、出口貿易報價的價格與成本都與其他國家出現落差，轉單、停單、單數下滑，政府卻沒快速的因應作為。



他說，台灣的外匯存底5500億美元中，8、9成是美債，產險、金融業者都重押美元，政府面臨雙重風險，半導體、貨幣都傾注美國，沒有多元的韌性考量。



葛如鈞說，其實美國連自己都在為美元走強、走弱去做對沖措施，比如特朗普都簽署了比特幣戰略儲備方案，美國幾個州也都有準備，為美元以外的其他貨幣進行戰略佈局，反倒台灣沒有相關積極措施。



對於半導體關稅的不確定性，葛如鈞說，世紀變局很快，雖說美國法院要封殺特朗普的關稅，但商務部仍強調不會取消。面對這項應變，台灣要有更快、更機敏的韌性，可是台灣卻仍全押寶美國，他不想唱衰台積電赴美設廠後，台灣能不能豁免半導體關稅？還是要被課多少百分比？當然台美關係必須穩定、互相協助。



他說，只不過，民進黨政府的應變總是太慢、方向也錯誤，都依賴單一對象與產業，對內更搞大罷免，無法即時應變特朗普的變化，最終受害的都是台灣本地產業及勞工。